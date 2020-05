Milano, multati per aver chiesto di lavorare

"A Milano 50 ristoratori, baristi e commercianti del settore si sono riuniti all'Arco della Pace per chiedere al Governo di poter lavorare, di poter ripartire, di avere liquidità immediata perché rischiano di dover licenziare collaboratori e di non poter più alzare la serranda. Oltre la beffa però anche il danno, sono stati tutti multati per non aver rispettato nel norme di sicurezza previste per il contagio, è assurdo come non in un paese democratico come nostro non si abbia la libertà di dire il proprio pensiero.'' Lo dichiara Antonio Martino (Forza Italia).