Brasile, il portavoce di Bolsonaro positivo al covid

Il portavoce del presidente del Brasile Jair Bolsonaro, il generale Otavio Rego Barros, è risultato positivo al test per il coronavirus. Lo ha reso noto l'ufficio del presidente in una nota, spiegando che il generale ''è a casa e segue tutti i protocolli raccomandati''.



Sono più di venti i membri dello staff di Bolsonaro risultati positivi al test per il coronavirus, compreso il responsabile della comunicazione Fabio Wajngarten e il ministro per la Sicurezza nazionale Augusto Heleno. Lo stesso Bolsonaro si è sottoposto al test, ma ha comunicato di essere risultato negativo, pur senza mostrare pubblicamente i risultati dell'esame.