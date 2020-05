Gran Bretagna: inutilizzabili 400mila camici importati da Turchia

Circa 400mila camici protettivi chirurgici importati in Gran Bretagna con grande urgenza su un volo militare dalla Turchia sono rimasti nei magazzini del governo invece di essere distribuiti al personale medico in prima linea nella lotta al coronavirus perchè non sono a norma. Lo ha confermato il dipartimento della Sanità britannica dopo lo scoop del Daily Telegraph, aggiungendo che sta "lavorando giorno e notte" per fornire materiale protettivo ai sanitari.



Da mesi i medici e gli infermieri britannici che lavorano nei reparti che curano i malati di Covid-19 lamentano la carenza di mascherine, guanti, occhiali e camici protettivi. Ad aprile, nel pieno della polemica e mentre le scorte di materiale protettivo stavano per esaurirsi, il governo di Londra ha ottenuto una grossa fornitura dalla Turchia. Dopo vari rinvii il materiale è stato portato in Gran Bretagna dalla RAF il 22 aprile, ma ora il governo ha confermato che i camici sono inutilizzabili. Il ministero si è difeso dicendo che il materiale protettivo scarseggia in tutto il mondo.