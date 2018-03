Le elezioni viste da Mosca: "Italiani contro l'immigrazione e pro Putin"

Gevorg Mirzajan, stimato professore associato del dipartimento di scienza politica dell'Università finanziaria della Federazione Russa, ha commentato i risultati elettorali in Italia in un editoriale pubblicato martedì dall'agenzia d'informazione Ria Novosti. Nessuna forza politica ha ancora ottenuto il 40 per cento dei voti sufficienti per formare autonomamente un governo, ma la forza più vicina a questa soglia è la coalizione di centrodestra, in cui il ruolo principale spetta alla Lega di Matteo Salvini. Su un totale del 37 percento dei voti, quasi la metà delle preferenze (il 18 per cento) è andato alla Lega. I radical-chic dei Cinque stelle guidati da Luigi di Maio, come li definisce Mirzajan, hanno ottenuto circa il 32 per cento delle preferenze puntando, spiega il docente, sull'elettorato di protesta. Gli italiani, secondo Mirzajan, sono stanchi del modello sociale e ideologico esistente e vogliono riforme e cambiamenti epocali nella politica, che vengono proposti dai "populisti".



Al terzo posto, i principali sconfitti delle elezioni: l'alleanza di centrosinistra guidata dal Partito democratico dell'ex primo ministro Matteo Renzi. I democratici, conclude il professore universitario, hanno guadagnato poco meno del 20 per cento, e la loro coalizione circa il 24 per cento dei voti. Sono stati i democratici a governare il paese negli ultimi anni e questo risultato insoddisfacente, secondo Mirzajan, conferma che sono considerati colpevoli dei problemi irrisolti come l'immigrazione. In attesa del completo spoglio dei voti e delle consultazioni che dovrebbero portare alla formazione di un governo, riferisce il politologo, si evidenzia un evidente esito per quanto riguarda la prossima politica estera del paese: gli italiani infatti, secondo Mirzajan, hanno votato, in senso figurato, "per Putin". Sia i Cinque Stelle, sia la Lega si sono infatti detti favorevoli all'abolizione delle sanzioni e secondo il professore potrebbero avviare il processo di riconoscimento della Crimea come parte della sovranità russa.