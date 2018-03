Arrigoni: "Il successo della Lega nelle Marche è frutto del progetto di Salvini"

"Lo straordinario risultato della Lega nelle Marche è dovuto essenzialmente al progetto di Salvini, alla squadra e al pragmatismo dei suoi candidati provenienti non solo dalle zone terremotate ma da tante realtà produttive della regione che la stessa amministrazione regionale ha abbandonato. Pessima gestione del post-terremoto, pessima gestione nei rapporti economici e sociali con il territorio". Lo ha scritto martedì, in una nota, il senatore Paolo Arrigoni, commissario della Lega nelle Marche.



"Quando una regione viene governata così, specchio fedele - ha proseguito Arrigoni, analizzando il voto dei marchigiani - delle politiche del governo centrale, cosa si aspetta dai cittadini se non la ribellione e la rabbia sfociata nell'urna? È stata premiata la Lega perché può dare una svolta e un futuro di concretezza al territorio di questa regione. Tutto qua! Cavalcare la propria sconfitta, come fa il Pd, nell'alveo della sicurezza e dei fatti di Macerata è pura controinformazione".