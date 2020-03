Virus letale: contagiato un agente della scorta di Salvini

Positivo al tampone per i coronavirus un agente di polizia facente parte della scorta del leader leghista Matteo Salvini. Non si tratta di un poliziotto a stretto contatto del politico del Carroccio, ma di un uomo della scorta della seconda auto, quella che accompagna la vettura dell'ex ministro. Quanto a Salvini, fonti Lega fanno sapere che "si trova in ottime condizioni fisiche e che è eventualmente disponibile a sottoporsi al tampone qualora che autorità sanitarie lo richiedessero".



"La salute dei cittadini è priorità del governo. Non si gioca sulla pelle degli italiani, sono certo finalmente ora anche Salvini lo avrà capito, perché il virus, è un nemico che non fa distinzione di razza o appartenenza politica. L’Italia lotta unita", ha commentato in prima battutail viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, volto noto del M5S.



"Alla notizia della positività di un uomo della scorta di Matteo Salvini, l'unico commento accettabile è la massima solidarietà all'agente e alla sua famiglia. Unità nazionale sia il nostro faro", ha replicato, quasi a voler aggiustare il tiro del collega, qualche ora dopo, la vicepresidente M5S del Senato, Paola Taverna, su Twitter.