I ladri si fanno furbi: rapinano con la mascherina

Ladri pieni di ingegno, e con la fortuna di aver trovato una mascherina (peraltro inutile per proteggersi dal contagio, utile semmai a non diffonderlo attaccandolo ad altri) prima che sparissero. Accade a Milano dove giovedì un uomo ha rapinato una farmacia indossando una mascherina medica del tipo utilizzato per proteggersi dal coronavirus.



La rapina alle 18.50 in via Murat. Il bandito ha fatto irruzione armato di un coltello e si è fatto consegnare 1.500 euro dalle due dipendenti presenti nella rivendita. La polizia indaga.