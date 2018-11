Milano, africani accoltellano tossicodipendente sul treno

Un italiano di 40 anni è stato accoltellato poco dopo le 19.30 di martedì. Ferito all'addome da un fendente, il 40enne è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale Niguarda. L'uomo soccorso alla stazione milanese di Quarto Oggiaro per una coltellata all'addome, secondo quanto ricostruito finora, è un tossicodipendente senza fissa dimora.



Sarebbe stato ferito sul treno da tre nordafricani all'altezza di Garbagnate Milanese. Il 40enne è poi sceso alla stazione di Quarto, dove è stato soccorso dal 118 sul binario 2. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire i motivi dell'aggressione avvenuta intorno alle 19.30.