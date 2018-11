Decreto Sicurezza, via libera dal Senato. Salvini: "Giornata storica"

Via libera del Senato al decreto Sicurezza con 163 Sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa al vaglio della Camera. Esulta su Twitter il ministro degli Interni, Matteo Salvini: "Decreto Sicurezza e Immigrazione, ore 12.19, il Senato approva!!! #DecretoSalvini, giornata storica!".



Poi, in una conferenza stampa, si rivolge a quelli che definisce "sciacalli": "Si rassegnino", dice; "questo governo andrà avanti a lavorare per 5 anni".