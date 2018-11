Milano, afghano stupra la moglie e picchia la figlia neonata: "Son solo donne"

Prendeva a schiaffi la figlioletta di poco più di un anno perché era una femmina e non un maschio come lui avrebbe voluto e stuprava la moglie, che aveva sposato in Pakistan quando lei aveva soli 15 anni, colpendola con una cinghia, calci e pugni. Alla fine l'uomo, un 30enne afgano, è stato condannato a 3 anni e 8 mesi di carcere, dopo essere stato processato con rito abbreviato. La bambina, nata nel febbraio 2017, e la madre al momento si trovano in comunità.





“Immigrato picchiava la bambina di 12 mesi perché femmina e costringeva la moglie a camminare non alzando lo sguardo da terra. Sono queste le risorse tanto care alla Sinistra, a Majorino e al sindaco Sala? È questo il modello culturale al quale, secondo la Boldrini, noi dovremmo adeguarci?".



"Questa è solo l'ennesima dimostrazione del fatto che buona parte di queste persone, che la Sinistra ci spaccia per risorse che ci pagheranno la pensione, non hanno nessuna intenzione di integrarsi ma che sono qua solo ed unicamente per il proprio tornaconto ed odiano il nostro stile di vita”. Così il consigliere comunale e regionale del Carroccio Massimiliano Bastoni commenta la condanna del padre-padrone a Milano.