Prandini nuovo presidente di Coldiretti

Ettore Prandini, 46 anni, lombardo con tre figli, è il nuovo Presidente nazionale di Coldiretti. E' stato eletto all'unanimità dall'Assemblea dei delegati di tutte le regioni riunita presso Palazzo Rospigliosi a Roma, sede della maggiore organizzazione di imprese agricole d'Italia con 1,6 milioni di

associati. Prandini prende il posto di Roberto Moncalvo e resterà in carica per i prossimi 5 anni.





“Congratulazioni al bresciano Ettore Prandini. Come sua conterranea, sono orgogliosa per la sua nomina a presidente nazionale di Coldiretti”. Così il consigliere regionale del Carroccio Francesca Ceruti, bresciana, che aggiunge: “La nostra terra è la prima provincia agroalimentare sia della Lombardia che dell'intero Paese e un bresciano alla guida di Coldiretti rappresenta un importante punto di partenza per il rilancio dell'economia dei nostri territori, messa duramente alla prova da anni di infelici scelte imposteci dall'Unione Europea”.