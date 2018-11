La Gran Bretagna lancia le sexy colf: stirano nude per 50 euro l'ora

L'idea l'ha avuta tal Laura Smith, che in Gran Bretagna l'anno scorso ha fondato Naturist Cleaners; in pratica, una ditta che vi spedisce a casa, per il corrispettivo di 50 euro l'ora, colf nude che facciano le pulizie in casa o negli uffici. Proprio nude no, in verità, ammesse pantofole e guanti. E ciliegina sulla torta, "Naturist Cleaners offre anche un’opzione completa con una lista di detergenti utili per la pulizia". Servizio completo, in pratica.



Al voyeur di turno, che deve sborsare anche 35 euro per la prenotazione, il piacere di guardare la colf intenta a pulirgli casa. I clienti difatti hanno pochi obblighi ma regole ferree da rispettare: devono essere assolutamente soli in casa e le ragazze non possono assolutamente essere toccate. La qual cosa, nell'Inghilterra bacchettona, deve apparire chissà quale forma di rivoluzione sessuale.



Una delle tante colf di Naturist Cleaners si è confessata così alla stampa: “Non l’avevo mai fatto prima, non ero mai stata nemmeno in una spiaggia per nudisti o qualcosa del genere. La prima volta che ho lavorato nuda non ero nemmeno nervosa e mi sentivo a mio agio. È stato abbastanza liberatorio per me e mi piace essere nuda". Contenta lei...