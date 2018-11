Suggerimenti per l'Anas Sicilia

Visto che sul Torrente Agro',sul torrente Pagliara,sul torrente Nisi,l'Anas ha provveduto a costruire delle passarelle in sostituzione dei ponti dove si percorre la S.S.114 Orientale Sicula,ma visto e considerato che queste passerelle sono a rischio perche' basta un'ondata di piena improvvisa non sono piu' percorribili,su in foto vedi grafica e suggeriamo due tipi di ponte ad Anas Sicilia,invece di spendere sempre soldi inutilmente. #RUSPA