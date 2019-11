Salvini: "Balotelli? Per me non è un modello"

"Balotelli per me non è un modello, lo posso dire?". Così ieri il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita a Ostia, alla periferia di Roma, ai cronisti che gli chiedevano un commento alle parole di Gabriele Gravina, secondo il quale 'vedere Balotelli in nazionale sarebbe un segnale straordinario', lasciando però la decisione finale al ct, Roberto Mancini.