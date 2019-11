ArcelorMittal, Della Vedova: "Chi governa con M5S risparmi ipocrisie"

"Su Ilva andrebbe risparmiata la fiera delle ipocrisie: PD e IV sapevano perfettamente come sarebbe finita. Come sapevano che stavano facendo un governo destinato a gonfiare e non a sgonfiare Salvini, e che non avrebbero guidato, ma si sarebbero fatti guidare dalla maggioranza grillina". Lo scrive su Twitter il segretario di PiùEuropa, Benedetto Della Vedova.