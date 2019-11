Incendiata libreria antifascista. Spunta la pista della droga

Non è solo "politica" la pista seguita dagli investigatori alle prese con l'incendio della libreria antifascista "Pecora elettrica" di Roma. Sebbene la Sinistra ne abbia subito approfittato per rispolverare il solito ritornello sul ritorno del nazismo, spunta infatti a pista della droga. A quanto si apprende in queste ore le fiamme alle libreria potrebbero ricollegarsi a quelle appiccate, una ventina di giorni fa, a un locale che si trova proprio nelle vicinanze.



Sia la libreria che l'altro locale erano le uniche due attività aperte fino a tarda sera, un dettaglio che per gli investigatori potrebbe portare ai pusher del quartiere che non avrebbero gradito il via vai di persone in ore cruciali per lo smercio al dettaglio di cocaina ed eroina. Quindi l'incendio, sempre secondo questa ipotesi investigativa, andrebbe inquadrato in una sorta di ritorsione per il "disturbo" allo spaccio provocato indirettamente dalle due attività.