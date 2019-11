Tunisino si cuce le labbra in carcere ad Ancona

Un detenuto del carcere di Montacuto, ad Ancona, che finirà di scontare la pena nell'aprile prossimo, mercoledì si è cucito le labbra e le palpebre per protesta contro il decreto di espulsione dall'Italia che gli era stato notificato nei giorni scorsi. L'uomo, un magrebino di 34 anni, non vuole tornare in patria perché, a suo dire, lì non avrebbe né una casa né un parente.



Senza attendere l'esito del ricorso presentato contro l'espulsione, il detenuto ha iniziato lo sciopero della fame e ingoiato due pile: è stato ricoverato in ospedale, dove i medici lo hanno aiutato a espellerle, ma nulla hanno potuto fare, per liberare labbra e palpebre, perché l'uomo si è opposto.



Le sue condizioni non destano al momento preoccupazione, tanto che ieri è stato riaccompagnato in carcere con le parti ancora cucite.