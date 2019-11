Salvini: "Zingaretti pensi all'emergenza rifiuti invece di litigare"

"Invece di litigare con Renzi e Di Maio, sarebbe giusto che Zingaretti si occupasse dei problemi dei cittadini a partire dai rifiuti: il Lazio ha il record dei trasferimenti fuori regione dell'immondizia. Il 64% dell'umido viene inviato in altre regioni e stessa sorte per l'indifferenzata che finisce nelle discariche per il 41% o portato fuori regione per il 36,5%. Il Lazio non valorizza nemmeno un chilo di immondizia: nei prossimi 6 mesi non ci sarà più spazio nelle discariche. Sono numeri da vergognarsi: i cittadini del Lazio pagano come e più degli altri per avere un servizio peggiore. Zingaretti e Raggi, due facce della stessa medaglia. Prima vanno a casa e meglio sarà per i cittadini di Roma e di tutto il Lazio". Così il leader della Lega Matteo Salvini.