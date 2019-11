Burkina Faso, almeno 37 morti in attacco contro società canadese

Almeno 37 morti e oltre 60 feriti in un attacco a un convoglio di dipendenti Burkinabe della società mineraria canadese Semafo, nel Burkina Faso orientale. L'attacco ha colpito un convoglio di cinque autobus che trasportavano personale, appaltatori e fornitori collegati alla compagnia mineraria, che erano scortati dai soldati. Si è verificato a 40 chilometri dalla miniera di Boungou, di proprietà del canadese Semafo, che non è stata colpita, ha detto la società.



Secondo le ricostruzioni il veicolo militare di scorta è stato fatto esplodere con una carica esplosiva e successivamente un gruppo di uomini armati ha attaccato gli autobus. Si tratta del terzo attacco più grave in termini di vittime per lo staff della Semafo negli ultimi 15 mesi.