Yemen, Consiglio sicurezza Onu saluta "sforzi Riad" su accordo pace

I componenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno accolto con favore la dichiarazione approvata all'unanimità sugli "sforzi di mediazione dell'Arabia Saudita" nella conclusione di un accordo di pace tra il governo dello Yemen e i separatisti nel sud del Paese.



"Questo accordo rappresenta una tappa positiva e importante verso una soluzione politica globale e inclusiva per lo Yemen", si legge nel testo della risoluzione. "I membri del Consiglio di sicurezza ribadiscono il loro pieno appoggio in favore dell'unità, della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dello Yemen".



Il governo yemenita riconosciuto dalla comunità internazionale ha firmato martedì un accordo con i separatisti Houthi per mettere fine al conflitto. Lo Yemen è il Paese più povero della penisola arabica. I combattimenti, in atto dal 2014, hanno causato la morte di decine di migliaia di persone e hanno fatto piombare la popolazione nella carestia.