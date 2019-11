Plastic tax, la protesta della Lega

"Se confermata, la ‘plastic tax’ rappresenterebbe unicamente un ulteriore balzello per drenare risorse a carico di consumatori, lavoratori e imprese, con un aumento fino al 110% del costo per l’intera filiera della plastica. Anziché incentivare la ricerca e l'innovazione in campo ambientale provvedimenti di questo genere deprimono interi settori economici rincorrendo un ecologismo ingenuo e anacronistico". Lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.