Il candidato populista, Jair Bolsonaro, che i kompagni han cercato di ammazzare a coltellate in nome dcella "classica" democrazia di Sinistra in Sudamerica, cresce di altri 4 punti e raggiunge il 36% delle intenzioni di voti, mentre il candidato del Partito dei Lavoratori (Pt), Fernando Haddad, perde l'1% e resta al 22%.



Questi i risultati del sondaggio diffusi in Brasile dalla Ibope, a 12 ore dall'apertura delle urne per il primo turno delle elezioni presidenziali.