Umiliati e offesi … Rapinati e vilipesi

Forse non sapevate che gli alimenti si pagano anche per il cane ed il gatto se poi in presenza di figli minori ciò è assolutamente e naturalmente “nell'interesse esclusivo del Bambino...” No, non è uno scherzo e nemmeno una novità, sembra una stranezza solo a chi non mastica un po' di diritto di famiglia e relative consuetudini di applicazione. Naturalmente è sempre tutto nell'interesse esclusivo del minore … Poi diventa maggiorenne e … paghi lo stesso ma non temere che con le ultime indicazioni giurisprudenziali (2018) non direttamente a lui ma sempre al genitore collocatario (statisticamente la madre, guarda un po'). Ma ora passiamo ad altro tema, vorrei invitarvi a riflettere: Tra i Ladri e lo Stato chi salvereste? Ragioniamo per assurdo e immaginiamo di vivere in un paese in cui il furto non sia punito. -Come!- direte voi -non punito?!- Eh si… uno ruba e lo Stato … niente, la legge non prevede che sia punito il furto. Anzi, immaginate solo per un attimo di torcere un pelo ad un ladro… Apriti cielo! Il resto lo potete immaginare anche perché non vi direi nulla di nuovo. La legge (nel mio modello immaginario) in sostanza non dice che è vietato rubare ma che semplicemente partendo dall'assunto che l'onestà è un valore universale e che l'uomo è fondamentalmente onesto si deve confidare nell'onestà del prossimo… Cioè, udite udite, in virtù di questo paradosso vi direbbero che il fatto di essere derubati è un caso, una sfortuna come dire … un incidente di percorso, suvvia non prendetevela, cose che capitano. Ma voi confidate nel prossimo, andrà tutto bene. Beh in sostanza dico io, siete nelle mani del prossimo e incrociate le dita che l'arbitrio a cui siete soggetti sia quello di una persona onesta. In una società così concepita finirebbe per esserci una distinzione tra gente che ruba e gente che non ruba semplicemente sulla base di convinzioni personali. Quelli che rubano poi si sentirebbero autorizzati a pensare che quegli altri sono dei fessi e con il tempo si svilupperebbe nella loro mente un pregiudizio sui, diciamo, “non ladri” che successivamente muterebbe invece in un assunto, assunto ben noto invece nella società reale: quello della “presunzione dell'imbecillità altrui”. Certo che, una volta capito il Sistema, sarebbe ingenuo limitarsi a confidare e forse un minimo di prevenzione non guasterebbe. Ma torniamo al mondo reale dove il furto è un reato: I ladri? Fanno il loro mestiere: cioè rubano. E' forse una cosa di cui stupirsi? Ma questi che rubano tengono forse lezioni di morale o di filosofia? A volte forse si (di questi tempi) ma piuttosto giudicherei normale che la loro preoccupazione principale sia forse quella di non farsi acchiappare… altrimenti sarebbero professori e non ladri, no? E come giudicate chi li lascia fare o magari li incoraggia? Cioè per esempio nell'ipotetico Sistema da me immaginato? L'intellighenzia di un tale sistema sarebbe sicuramente tutta impegnata ad istruirvi sulle meraviglie del proprio operato, non abbiatene dubbio. Allora torniamo al dubbio iniziale: Il Ladro o il Sistema? Io sarei sicuro nel dire chi salverei, voi? E mi raccomando, ricordate: tutto naturalmente “nell'interesse esclusivo del Bambino...”