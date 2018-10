Hamas e Jihad Islamica inneggiano all'attentato in Cisgiordania

Hamas e Jihad islamica e altri gruppi armati nella Striscia di Gaza inneggiano all'attacco armato compiuto da un palestinese nella Cisgiordania occupata, costato la vita a due israeliani e che ha gravemente ferito una terza persona. In una nota inviata ai media, Hamas ha detto che "benedice l'operazione eroica che ha ucciso due israeliani" nella zona industriale di Barkan.



Per il gruppo islamista, l'attacco "è la prova del fallimento di tutti i tentativi di sradicare la determinazione del popolo a resistere all'occupazione". Anche il portavoce della Jihad islamica, Dawud Shihab, ha definito l'attentato "una risposta naturale a tutti i crimini sionisti contro il nostro popolo a Gaza, contro Al Aqsa e Khan al Ahmar", il villaggio cisgiordano beduino su cui pesa un ordine di demolizione imminente da parte israeliana. nell'attentato sono morti due cittadini israeliani, un uomo e una donna di una trentina d'anni, e una donna, di 54 anni, è stata gravemente ferita. Le due vittime lavoravano in un'azienda nella zona industriale.



L'esercito ha segnalato che conosce l'identità del "terrorista", un giovane di 23 anni che ha un permesso di lavoro nella stessa zona industriale, ma che lo sta ancora cercando. L'identità del palestinese, che ha utilizzato un'arma di fabbricazione artigianale chiamata Carlo, non è stata rivelata da fonti ufficiali; ma secondo una fonte giornalistica si tratta di Ashraf Neloah, originario di una zona nei pressi di Tulkarem (Cisgiordania settentrionale). Intanto l'esercito israeliano ha rafforzato la sua presenza in Cisgiordania per catturare il palestinese e per prevenire eventuali attacchi simili, ispirati dalla sua azione.