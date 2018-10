Golf: Bjerregaard vince Dunhill Links

Lucas Bjerregaard supera i big britannici e conquista l'Alfred Dunhill Links Championship di golf che s'è giocato con formula pro am (un pro e un dilettante). "Sono davvero felice - il commento tra le lacrime di gioia del danese - ci sono andato vicino diverse volte e ora ce l'ho fatta. Il birdie alla 16 è stata la chiave di questa vittoria, attesa da tempo".



In Scozia è arrivato il 2° successo in carriera sull'European Tour per il 27enne di Frederikshavn, che con 273 (70 65 71 67, -15) ha superato la concorrenza di due tra i grandi protagonisti dell'euro-trionfo in Ryder Cup, Tommy Fleetwood e Tyrrell Hatton (campione uscente), entrambi 2/i con 274 (-14). Dopo i successi 2016 e 2017 Hatton ha dunque fallito la tripletta al termine di un ultimo round deludente che ha spalancato le porte al trionfo di Bjerregaard.



Ancora una buona prova per Andrea Pavan che ha chiuso la rassegna in 5/a posizione, mentre Edoardo Molinari (282, -6) e Renato Paratore (284, -4) hanno ottenuto rispettivamente la 24/a e 32/a piazza.