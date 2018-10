Parma, D'Aversa: "Pensiamo alla salvezza"

"Parma in zona Europa League? Il nostro obiettivo dev'essere la salvezza, non bisogna assolutamente fare l'errore di alzare l'asticella in questo momento". L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, si gode il successo sul Genoa al Ferraris, ma predica prudenza e sottolinea l'importanza del collettivo gialloblu.



Mancavano giocatori di spessore come Gervinho e Inglese ma "i ragazzi che sono scesi in campo hanno fatto benissimo, questa è la conferma che il lavoro quotidiano premia sempre. Noi dobbiamo continuare così giocando ogni partita col coltello tra i denti, cercando di portare a casa più ponti possibili in ogni campo", continua D'Aversa.