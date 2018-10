Pallavolo: Italia-Azerbaigian 3-0

La Nazionale italiana femminile ha aperto la seconda fase dei Mondiali di pallavolo, conquistando il sesto successo consecutivo: in mattinata le azzurre hanno sconfitto nettamente l'Azerbaigian per 3-0 (25-12, 25-19, 25-10). La squadra guidata da Mazzanti si è presentata in campo con lo stesso atteggiamento che l'ha contraddistinta nel primo girone, le azere non sono mai state in grado di replicare.



L'Italia si è così confermata in vetta alla Pool F con sei successi e 18 punti. Domani, nella seconda giornata, Chirichella e compagne saranno impegnate a Osaka contro la Thailandia, con inizio alle 12,20 italiane.