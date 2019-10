I genitori di Renzi condannati per fatture false

Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori del leader di Italia Viva Matteo Renzi, sono stati condannati per fatture false. La condanna è a un anno e nove mesi di reclusione. Attesa per oggi, la sentenza del giudice Fabio Gugliotta è stata pronunciata nel pomeriggio. Stamani la requisitoria della pm Christine von Borries che aveva chiesto per i genitori di Renzi una condanna a un anno e nove mesi e a due anni e tre mesi per l'impreditore Luigi Dagostino, che è stato condannato a due anni.