Coltivava marijuana in giardino, arrestato dai carabinieri. Ceruti: "Ben fatto!"

"Che avesse dei numeri per meritarsi il comando di una stazione lo si era capito ma che fosse così dedito al suo lavoro da portare a termine più operazioni delicate contemporaneamente tanto da arrivare a diversi arresti nel giro di pochissimo tempo è stata una gradita sorpresa. Il maresciallo Giovanni Guida, comandante della stazione dei carabinieri di Isorella (Bs) non si ferma e non si accontenta di un ottimo risultato. Quello che lui persegue è la legalità sul territorio e ogni azione è mirata costantemente a ridurre le azioni illecite". Così il consigliere comunale e regionale remedellese Francesca Ceruti, leghista, commenta la notizia della scoperta di una coltivazione di marijuana a Remedello, individuata dai carabinieri di Isorella.



"Dopo l'arresto a Remedello (Bs) di qualche giorno fa di uno straniero recidivo che spacciava, un'altra operazione di contrasto alla spaccio è stata portata a termine sempre nel paesello della bassa bresciana", continua Ceruti. "Questa volta ad essere arrestato è un italiano che a casa sua coltivava piantine di marijuana con tanto di kit per farle crescere e telecamere esterne che vigilavano in modo da segnalare movimenti sospetti. Nonostante la videosorveglianza gli uomini della stazione di Isorella sono riusciti a coglierlo in flagranza, sequestrando tutto e portandolo in caserma per gli adempimenti di rito".



"Mi complimento con il Comandante Guida e con tutti i suoi collaboratori per l'operazione portata a termine e vorrei lanciare un messaggio a chi pensa di venire a compiere azioni illecite a Remedello: cambiate attività e dedicatevi ad altro!", conclude il consigliere leghista.