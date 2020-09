Puglia, le zecche rosse contestano Salvini

''A parte qualche nostalgico di Vendola e Emiliano, c'è tanta gente che vuole cambiare, che vuole mandare a casa la sinistra... Questi sono i frutti dell'Azzolina con i banchi a rotelle...". Matteo Salvini viene contestato a Manduria, in provincia di Taranto, ultima tappa elettorale di questa sera in Puglia. In piazza c'è chi lo fischia e lo interrompe. Alcuni intonano in coro ''scemo, scemo...''. Lui replica: ''Lasciateli perdere, che si definiscono da soli, mia figlia che ha sette anni ha dei pensieri più evoluti di questi qua...''.



Il leader della Lega non ci sta: ''A proposito di tarantini seri, un signore di 65 anni mi ha detto che ha sempre votato Pd e ora ha deciso di votare Lega perchè lo ha liberato dalla gabbia della Fornero in cui era stato chiuso. Ormai a sinistra conoscono più banchieri che operai e non gli rimane che venire qui in venti sfigati a dire scemo scemo. Tra venti giorni fate le valigie voi ed Emiliano e andate a casa, bye bye my friend'', assicura.



I contestatori non si fermano e gridano 'fascista, fascista!''. Salvini Prova a zittirli e replica: ''Sapete chi sono gli unici fascisti in questa piazza? Voi, che non volete che parlino altri. Imparate la storia e andate a fare volontariato...''.