Il virus mette in ginocchio l'India. Più contagi che in Brasile

L'India ha confermato 90.632 nuovi casi di coronavirus in 24 ore, un record di contagi in uno solo giorno. In totale, quindi, l'India conta 4.204.613 casi, diventando così il secondo Paese al mondo maggiormente colpito dopo gli Stati Uniti e superando così il Brasile.



E' invece salito a 71.642 il numero delle persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione, secondo i dati della Johns Hopkins University. L'India sta registrando il più rapido aumento di casi di Covid-19 nel mondo.