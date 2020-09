Scuola, riapertura in sicurezza. Lo dice il Governo

"Il 14 si riapre in presenza e sicurezza - risponde Anna Ascani, viceministra dell'Istruzione in quota Pd -. Purtroppo quest' anno si sommano criticità storiche e problemi legati alle precauzioni anti-Covid. Abbiamo fatto molto e non lasceremo indietro nessuno: se i presidi hanno dubbi o problemi abbiamo messo a disposizione un help desk per aiutarli. Nel decreto sui trasporti abbiamo destinato fondi per 34 milioni oltre ai 70 del decreto agosto perché gli enti locali possano pagare l'affitto di spazi privati da destinare alle scuole. In questa settimana stiamo risolvendo le criticità residuali". Lo afferma la vice ministra all'Istruzione, Anna Ascani, in un'intervista al quotidiano Il Corriere della Sera.



"Oggi riapre la scuola a Bolzano e lì il commissario Arcuri, che sta gestendo la consegna, li ha già fatti arrivare a tutti. Sapevamo che un Paese che produce 200 mila banchi all'anno non può produrne 2 milioni e mezzo in un mese. - continua Ascani - Avevamo dato 331 milioni alle scuole anche per gli arredi. Poi i presidi ci hanno segnalato l'impossibilità di trovare i banchi e a quel punto abbiamo deciso di centralizzare la gara. Abbiamo digitalizzato il sistema di reclutamento e ci sono alcuni errori. Molti sono simili e dunque si possono correggere".