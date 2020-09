Coronavirus, Grimoldi: "Chiediamo trasparenza"

"Per il ministro Speranza la lettera odierna di Salvini al Corriere della Sera dividerebbe l’Italia e anteporrebbe interessi di parte rispetto a quelli nazionali? Il ministro Speranza ha uno strano concetto, a corrente alternata, di dividere il Paese: intanto ricordiamo che Salvini ha messo nero su bianco quello che pensano decine di milioni di cittadini, chiedendo risposte sul perché il Governo per settimane ha taciuto sui rischi enormi del virus e ha poi affrontato a febbraio e inizio marzo l’emergenza con tanta approssimazione e superficialità". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.



"Alla luce dei verbali del CTS queste sono risposte che tutti i cittadini pretendono, non una sola parte del Paese: questo è interesse di tutti. Fatta questa premessa domandiamo al ministro Speranza: quando veniva scaricato di tutto e di più sulla Regione Lombardia lì non si divideva il Paese? Oppure ci sono due pesi e due misure, per cui criticare la Lombardia che rappresenta dieci milioni di cittadini, infangarla, denigrarla, blaterare di commissariamento, è politicamente corretto, mentre criticare il Governo per i suoi silenzi, le sue reticenze e le sue responsabilità significa non fare gli interessi del Paese? Vogliamo coerenza, vogliamo trasparenza. Le vogliono i cittadini italiani!", conclude.