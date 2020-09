Esce il disco del regista Nicola Guarino

Nicola Guarino, napoletano, artista e regista Rai (suo il film Immoral love), uomo di spettacolo per il Teatro di performance d'arte, personalità colta e poliedrica, si rivela a noi anche come musicista. Lo abbiamo intervistato in occasione del lancio del suo primo disco.



Nicola, adesso anche musicista?

Tra le mille anime c'è quella musicale. Questa è la copertina di DISCO 1, un percorso musicale iniziato a marzo che oggi si presenta al pubblico.



Di che si tratta?

Sei pezzi originali scritti diretti suonati cantati da me e Luca Merola in una collaborazione a distanza che consolida un'amicizia che ormai conta 17 anni e che ne ha vissute tante ma tante tra risate e cose tristi.



Quale è il vostro messaggio?

Questo disco è dedicato a tutti quelli che ci sono e a quelli che non ci sono più. I brani li trovate ovunque tra YouTube music , Spotify, Apple music eccetera basta inserire il titolo della traccia ma andrebbero ascoltati in quest'ordine: Slogan, Cos'è per noi la terra, Colazione, H.a.y., La macchina del tempo, Questa poi, Bonus track su YouTube : Gabbianone (cover di un inedito di Lucio Battisti)



Buon ascolto, dunque. In attesa di DISCO 2...