Maltrattava la moglie, arrestata "risorsa" marocchina

I Carabinieri della Stazione di Manerbio (Brescia) hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 36enne di origini marocchine, residente ad Offlaga, per i comportamenti vessatori e violenti nei confronti della convivente. Durante l'ennesimo episodio di violenza esploso per futili motivi, la donna era scappata di casa per fuggire alla furia del compagno, gia' in preda all'alcool di prima mattina, trovando rifugio nell'abitazione dei vicini di casa. L'immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di accertare lo stato d'agitazione e la condotta violenta dell'uomo, che nonostante la presenza dei militari, ha continuato a minacciare di morte la donna. Portato in carcere a Canton Mombello, il Gip stamattina ha convalidato l'arresto disponendo i domiciliari nell'abitazione dei genitori, in attesa del giudizio.



"Complimenti ai carabinieri di Manerbio per avere arrestato un 36enne che sotto i fumi dell'alcol maltrattava ripetutamente la moglie. Ora auspico una condanna esemplare. Perché il concetto di violenza contro le donne è una piaga che non diminuisce. Troppe donne subiscono violenza fisica e psicologica tra le mura domestiche e spesso ciò accade davanti ai figli, vittime anch'essi. Condanno il gesto di quell'uomo ed è ora che di fronte a fatti così gravi, che denotano mancanza di rispetto per un altro essere umano, si applichino pene severe". Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti, bresciana, commenta l'arresto.