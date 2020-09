Referendum, Di Maio: "Con Sì meno rappresentanza? Sono bugie"

"Vi parlano di rappresentanza. Non credetegli. Vi dicono che con il taglio di 345 parlamentari verrebbe meno la rappresentativita' in parlamento. Sono bugie". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio, che torna cosi' sul tema del referendum. "Sanno bene - prosegue l'esponente del Movimento 5 stelle - che le sperequazioni gia' ci sono. Sanno bene che sono molti i parlamentari le cui candidature sono blindate dai partiti: nati al Nord ed eletti al Sud. O viceversa. Chi rappresentano quelle persone se vengono elette in territori in cui sono del tutto sconosciute? Perche' su questi aspetti si e' sempre taciuto e ora che c'e' una riforma per correggere queste storture, qualcuno frena? Quali interessi difendono i fautori del No? Io vorrei confrontarmi con loro su argomentazioni serie, ma ad oggi, lasciatemelo dire, vedo solo scuse e tanta ipocrisia".