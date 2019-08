Il grillino contro il Capitano: "Salvini premier? Non saprebbe fare nulla!"

"Io ho un grande sogno: vorrei vedere Salvini premier per vedere davvero che c... sa fare. Secondo me non sa fare assolutamente nulla, si riempie il petto e poi non sa fare niente". Così il leader del M5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri, parlando con i giornalisti alla stazione centrale di Palermo da dove è in partenza per un tour in treno nella Sicilia per denunciare lo stato dei trasporti nell'isola.



"Più della metà dei provvedimenti che ha fatto questo governo, quelli con la ciccia e con i soldi", ha aggiunto, "sono del Movimento". Qualcuno gli ricordi il Decreto Sicurezza, per favore...