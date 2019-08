Blitz USA contro gli immigrati illegali: raffica di arresti

Agenti dell'ufficio immigrazione statunitense hanno arrestato 680 immigrati, per la gran parte latinoamericani, sprovvisti di documenti e individuati in sette impianti di trasformazione alimentare nel sud-est degli Usa. Arresti effettuati nell'ambito delle misure del presidente Donald Trump contro l'immigrazione illegale.



Le incursioni in sei città del Mississippi si sono verificate nello stesso giorno in cui Trump ha visitato El

Paso, in Texas, dove un uomo armato sabato ha ucciso 22 persone dopo aver pubblicato un "manifesto" razzista in cui parlava di combattere "l'invasione" degli ispanici nel Paese.



"Gli agenti speciali hanno eseguito mandati di arresto amministrativo e criminale che hanno portato all'arresto di circa 680 stranieri illegali", ha dichiarato Mike Hurst, un procuratore nel distretto meridionale del Mississippi, nel corso di una conferenza stampa. "Devono rispettare le nostre leggi, devono venire qui legalmente o non venire affatto", ha aggiunto. Testimoni hanno riferito ai media locali che gli immigrati arrestati sono stati trasportati in autobus al di fuori degli impianti in cui lavoravano. Il sindaco di Canton City, William Truly, ha dichiarato durante l'operazione che le autorità stavano "identificando gli immigrati illegali, rispetto a quelli che erano legali, e li radunavano".