E Toti si fece un suo partito

"Cambiamo! Con Toti". Scritta bianca, cerchiata di arancione, con tanto di banda tricolore. In attesa di capire che cosa succederà al governo e se sarà necessario accelerare il processo di formazione del nuovo partito, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, lancia su Facebook la prima bozza del simbolo del suo movimento politico, dopo aver registrato a Roma il comitato promotore della relativa associazione e in attesa del tour in giro per l'Italia che partirà il 2 settembre da Matera.



"Un sole arancione che guarda al futuro", spiega Toti, "ecco la prima bozza del simbolo di 'Cambiamo' a cui stiamo lavorando. Nelle prossime ore, anche grazie ai vostri suggerimenti, ci sarà la versione definitiva. Ma anche in questo caso vogliamo fare tutto insieme, passo dopo passo. Prestissimo, con il vostro aiuto, saremo pronti a dare il nostro contributo ovunque, nei comuni, nelle regioni, in Italia, per un centrodestra nuovo, con facce nuove, idee nuove".



Il governatore informa che "ci stanno già arrivando tantissimi messaggi sulla mail comitatocambiamo@gmail.com". E invita tutti a scrivere "per partecipare alla nostra avventura! Pronti a cambiare davvero l'Italia".