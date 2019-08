Nessuno vuole gli immigrati, Open Arms punta su Lampedusa

La nave Open Arms si trova in acque internazionali (zona Sar maltese). La posizione del governo italiano non cambia, anche a fronte del ricorso della ong alla procura dei minori. Così fonti del Viminale: "La nave è spagnola e gli immigrati a bordo sono sotto la diretta responsabilità di Madrid. Non si comprende la richiesta alla magistratura italiana, a meno che la ong non voglia mettere in pratica l'ennesima provocazione per portare gli immigrati nel nostro Paese, magari dopo aver precostituito le condizioni di necessità".



Condizioni maturate dopo aver tenuto dei naufraghi in mare aperto per giorni e giorni, come fatto da Carola Rackete prima di speronare una motovedetta della Guardia di Finanza. Gli altri Paesi europei, per inciso, non vogliono saperne di accogliere gli immigrati (in Italia, gli evangelici si son detti pronti a prenderli, invece).



"Settimo giorno senza un porto. A bordo, uomini, donne e bambini fragili, traumatizzati da violenze e abusi. Gli stati europei? Dimostrano il loro coraggio voltandosi dall'altra parte. È rimasto ancora qualcuno a difendere i diritti e la vita? Serve subito un porto sicuro", il post social dell’Organizzazione non governativa spagnola, la cui nave sta galleggiando a circa trenta migliora a est dell'isola di Lampedusa.