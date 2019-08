Conte da Mattarella, il Governo tiene

Nessuna crisi, nessuna ipotesi di dimissioni. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte è salito al Colle per un colloquio di circa un'ora con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo il voto al Senato sulla Tav.



A quanto si apprende Conte ha riferito sulla situazione politica ma non ci sono stati riferimenti a una crisi politica o alle dimissioni del premier. Al ritorno il premier si è fatto lasciare poco distante da palazzo Chigi e ha fatto qualche decina di metri a piedi, nel rientrare a palazzo Chigi. Conte non ha risposto ai cronisti: "Auguri e buon lavoro", ha detto ai turisti che lo salutavano.