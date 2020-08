Immigrazione, Di Maio si scopre salviniano

Cancellare i decreti sicurezza di Salvini? Di Maio, in un'intervista riproposta stamattina dal Tg5, ci va cauto e dice che bisogna valutare, ma già nei giorni scorsi aveva fatto capire che non sarebbero stati toccati. "L’accordo fatto in maggioranza va rispettato. Detto questo, ora il problema è altrove e le ricordo che i tempi in politica sono fondamentali. Non dobbiamo sottovalutare l’impatto di queste notizie sulle popolazioni africane".



Di Maio ha anche ricordato che con la Tunisia, che è un Paese amico, ci sono accordi precisi e che le partenze verranno bloccate sul nascere. "Chi dalla Tunisia verrà qui senza avere i requisiti verrà rimpatriato in charter", ha detto. Ricordando come in Tunisia non vi siano guerre né persecuzioni. In altre parole, chi scappa è solo un migrante economico.