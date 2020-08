Migranti, Provenzano: "Cambiare radicalmente i decreti Salvini"

"Dobbiamo dotarci di una nuova politica dell'immigrazione cambiando radicalmente i decreti Salvini, farlo è urgentissimo. E allo stesso tempo pensare a una nuova politica per l'Africa, in questo momento soprattutto la Tunisia, aumentando gli aiuti e coinvolgendo l'intera Unione europea". Lo dice a Repubblica il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, a proposito dell'aumento degli sbarchi di migranti in Calabria e in Sicilia.



"Luciana Lamorgese ha dimostrato di saper gestire i flussi estivi in sicurezza e umanità. I numeri non ci parlano di un'emergenza", sottolinea.