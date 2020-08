Conte dichiara lo stato d'emergenza...per il Libano

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli "eccezionali eventi" che hanno colpito la città di Beirut, in Libano, martedì scorso. E intanto l'amico di Giuseppi, il presidente Donald Trump ha reso noto su Twitter di aver parlato venerdì col presidente libanese Michel Aoun per informarlo che tre grandi aerei sono in arrivo, carichi di medicinali, cibo e acqua. In arrivo anche soccorritori, tecnici, medici e infermieri.