Salvini lancia il gruppo euroscettico e stoppa le polemiche: 'Basta con il dibattito fascisti e comunisti'

"Oggi a questo tavolo non ci sono nostalgici estremisti, gli unici nostalgici sono a Bruxelles ". Lo ha detto Matteo Salvini aprendo la conferenza internazionale 'Verso l'Europa del Buonsenso!' con Jörg Meuthen (Alternative für Deutschland - Efdd), Olli Kotro (The Finns Party - Ecr) e Anders Vistisen (Dansk Folkeparti - Ecr). "Sono stanco del dibattito fascisti, comunisti, destra e sinistra, non ci interessa e non interessa a 500 milioni di cittadini europei. Noi guardiamo al futuro, il dibattito sul passato lo lasciamo agli storici" dice Salvini. L'obiettivo è diventare il primo gruppo europeo, il più numeroso. Abbiamo l'obiettivo di vincere e cambiare l'Europa". Il nuovo gruppo al parlamento europeo di cui si sta facendo promotore Matteo Salvini, e che nasce oggi a Milano, ha l'obiettivo di essere "in quasi tutti i Paesi europei".



"L'obiettivo è di essere in tanti e vincolanti e di nominare commissari". "Pd e Fi governano l'Europa da sempre - ha aggiunto Salvini - è difficile che parli di cambiare l'Europa chi la governa da anni". "Non ci sono cattive compagnie al tavolo. Le cattive compagnie sono quelle che governano l'Europa", ha precisato il leader della Lega rispondendo alle critiche sulla presenza di Alternative fur Deutschland nel rassemblement voluto da lui in vista delle Europee.



"Le polemiche locali ci interessano poco". Così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha risposto a chi gli ha chiesto se le alleanze a livello europeo possono creare problemi alla Lega con il Movimento 5 Stelle. "Noi stiamo preparando una nuova Europa. Con tutto il rispetto per la sensibilità di chiunque, stiamo lavorando per il futuro dei nostri figli".