Gallera: "Falso che il Pronto soccorso di Alzano non sia stato sanificato"

E' "falsa" la ricostruzione secondo la quale dopo il primo contagio il Pronto soccorso di Alzano Lombardo non sia stato sanificato prima della riapertura. Lo ha chiarito l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, a Radio 24, dove ha ricostruito la storia dei contagi nel Comune della bergamasca.



"Il 22 si fa un tampone a una persona e il risultato arriva il 23, viene subito chiuso il pronto soccorso e sanificati i locali poi riaperto in condivisione con la Regione, come avevamo fatto a Codogno", ha spiegato. "Contestualmente vengono fatti i tamponi a tutto il personale e ai malati che avevano delle polmoniti interstiziali, vengono mappati subito i contagi".