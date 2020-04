Lega corregge errore del Governo: Iva sospesa anche a Brescia

Una vittoria della Lega e un buona notizia per il territorio bresciano, fortemente colpito dall'emergenza Coronavirus. Anche la Provincia di Brescia è stata inserita tra quei territori che vedranno l'IVA sospesa, grazie ad un emendamento della Lega a prima firma Matteo Salvini. Di seguito il comunicato con le dichiarazioni dei parlamentari leghisti: il Senatore Stefano Borghesi ed i Deputati Raffaele Volpi, Paolo Formentini, Simona Bordonali, Eva Lorenzoni e Giuseppe Donina.



"Con l'emendamento della Lega a prima firma Salvini, approvato in Commissione Bilancio, si pone fine alla vergognosa esclusione della Provincia di Brescia dagli effetti del Decreto 'Cura Italia', che vedeva comprese le altre realtà fortemente colpite dal Coronavirus. La maggioranza di Governo ammette l'errore commesso, ritorna sui suoi passi e conferma che anche il territorio bresciano ha diritto ai benefici del decreto, come era giusto che fosse fin dall'inizio".