Siria, USA e Gb accusano Mosca: "Mente su attacco chimico ai ribelli"

Stati Uniti e Gran Bretagna hanno accusato la Russia di aver mentito su un presunto attacco dei ribelli con armi chimiche in Siria e hanno esortato Mosca a non minare la tregua faticosamente raggiunta nel Paese.



Il ministero della Difesa russo il 24 novembre aveva denunciato un attacco al cloro dei ribelli su Aleppo, città controllata dalle forze di Bashar al-Assad, dove 100 siriani erano stati ricoverati con problemi respiratori. Mosca aveva risposto con raid aerei su Idlib, ultima roccaforte jihadista in Siria, mettendo a repentaglio la tregua negoziata a metà settembre.



Gli Usa hanno fatto sapere di avere "informazioni credibili" che la notizia dell'attacco chimico era falsa ed erano state invece le forze russe e siriane a usare gas lacrimogeni.