Brasile: negato a Total il permesso di trivellare vicino al Rio delle Amazzoni

Le autorità del Brasile hanno negato alla Total la licenza per condurre trivellazioni in cinque aree vicino al Rio delle Amazzoni. L'agenzia ambientale Ibama ha spiegato che il diniego è dovuto a problemi tecnici legati alla domanda di concessione e si basa "sulle incognite presenti nel piano di emergenza presentato", aggravato dalla possibilità che uno sversamento di petrolio possa danneggiare il corallo presente nella regione e quindi la biodiversità marina".



Nei mesi scorsi un procuratore brasiliano aveva messo in guardia sull'estremo pericolo per l'ambiente legato alle trivellazioni. Nel 2013 la Total aveva acquistato i campi di esplorazione insieme alla Bp e alla Petrobras, ma non ha ancora ottenuto il diritto di trivellare.