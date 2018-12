La "finestra di Overton": come la Sinistra falsa la realtà

L'allarme arriva dalla brava ed acuta giornalista di Libero Laura Tecce, che così commenta la reazione dei passeggeri della metropolitana di Roma, indignati per il tentato borseggio da parte di una rom.





Laura Tecce scrive su Facebook: "Sapete cosa è la finestra di Overton? È una tecnica di manipolazione di massa che consiste nel far accettare subdolamente cose ritenute normalmente inaccettabili. Come ad esempio il reato di furto. Secondo l'estensore di questo articolo, che nell'attacco del pezzo esordisce con una valutazione personale di quanto Roma sia razzista e cattiva (chiaramente nei confronti di rom e immigrati), è da condannare chi tenta di difendere se stesso e le sue proprietà e non chi compie un reato. Capite a che livello siamo?".



"Questo non è giornalismo e non è neanche più propaganda, qui siamo oltre. Siamo alle tecniche di manipolazione psicologica e alle forme di persuasione occulta", conclude Tecce. E in effetti, notare la ridondanza dei termini scelti a bell'apposta, e sicuramente esagerati: "brutalmente", "odio", "cattiva", "razzista". E quel "davanti alla figlia".



I bambini, si sa, fan sempre presa. Questa tecnica l'hanno riscoperta più di dieci anni fa i terroristi palestinesi che, nei video che mandano alle tv in lingua araba compiacenti, si vedon sempre pargoli piangenti aggirarsi tra le macerie. Quanto basta per aizzare all'odio antiamericano, antisraeliano e antioccidentale. La Sinistra di casa nostra non ha scoperto nulla, ha solo copiato.